بالصور.. «صدى» ترصد أجواء الأسواق الرمضانية بصبيا في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

تشهد الأسواق الشعبية الرمضانية في منطقه جازان، حركة تجارية لافتة وازدحاماً مرورياًمن أول يوم من أيام شهر رمضان، حيث يحرص المتسوقون بعد صلاة العصر على الذهاب إلى هذه الأسواق وشراء العديد من المأكولات الشعبية التي يقدمها الباعة خلال شهر رمضان.

عدسة ” صدى ” تجولت في سوق صبيا، واستطلعت آراء المتسوقين:

قال علي صائغ: ” أخرج بعد صلاة العصر وأتجه إلى سوق صبيا، وهو سوق شعبي قديم من أجل شراء بعض الأكلات الرمضانية الشعبية وبعض الوجبات مثل ” الحلبة واللحوح والخمير ولحم الحنيذ والسوبيا وبعض العصائر الطازجة وبعض أنواع الحلويات والزلابية والفول (فول الجرة) ” .

وأضاف صائغ، ” لكن الذي لفت انتباهي أنه لا توجد رقابة على هؤلاء الباعة وأيضاً عدم لبس القفاز من قبل الباعة المتجولين وعدم نظافة المكان؛ مما يعرض بعض المتسوقين إلى التسمم الغذائي لا قدر الله ” .

في سياق متصل تحدث يحي الطالعي قائلاً: ” ما أن تنتهي صلاة العصر حتى يذهب الجميع إلى هذه الأسواق الرمضانية الشعبية ولكن تشهد بعض الأوقات ازدحاماً مرورياً في الشارع المتجه إلى هذا السوق الشعبي، وأيضاً وجود الباعة المتجولين على الشارع العام مما قد يسبب ازدحاماً خفيفاً ” . خاصة سوق الإسماك والخضار والأكلات الشعبية

فيما طالب المتسوقون من الجهات المختصة بإرسال بعض الفرق الرقابية على الباعة وأيضاً بإبعاد الباعة المتجولين والمفترشين في الشارع العام لمنع الازدحام.واضاف احمد مريع الإقبال ضعيف لان الناس أصبحو يعدون الأكلات في منازلهم وهي أفضل من الجاهز عدا بعض الأكلات الشعبية كالزلابية واللحوح والحلبة .

فيما رصدت عدسة “ صدى ” الجهود التي تبذلها شعبة مرور “ صبيا ” وتواجدهم من وقت مبكر في هذا السوق من أجل تنظيم السير وفك هذا الزحام المروري في كل مكان.

