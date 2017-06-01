الأخضر السعودي يطير إلى أستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

غادرت مساء اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار اديليد في أستراليا.

ومن المقرر أن تبدأ الفترة الثالثة للانخراط من البرنامج الإعدادي، استعداداً لمواجهته المقبلة أمام منتخب أستراليا في 8 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وعلى ذات الصعيد، استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي المدافع معتز هوساوي من معسكر الفترة الثالثة، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له عن تعرضه لإصابة، وعدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة القادمة.