مدارس المملكة تكشف تفاصيل قاتل الموظفين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة رئيس مجلس إدارة مدارس المملكة، تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها اثنان من منسوبيها قائلًا: ” يؤسفنا أن نبلغ عن وقوع حادث حصل في مبنى إدارة مدارس المملكة في هذا اليوم الأربعاء ” .

وتابع ” الميمان ” ، ” قام موظف عربي سابق ومفصول منذ أربع سنوات بسبب عدم اتزان شخصيته بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص ما تسبب في مقتل اثنين من موظفينا وإصابة ثالث ” .

وأوضح ” قامت المدارس على الفور باتباع كافة الإجراءات الأمنية الموضحة بالبروتوكول الأمني الخاص بالمدارس ومباشرة السلطات الأمنية للحادثة فورا ” .