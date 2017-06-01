اهتمام أرجنتيني بعد تجديد عقد دياز - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اهتمت وسائل الإعلام الأرجنتينية، بتجديد تعاقد مدربها الوطني رامون دياز، مع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال وقالت صحيفة “futboldelujo ” إن دياز اتخذ قراراً بالاستمرار مع الهلال لموسم إضافي، في إشارة منها إلى العقد الذي ينتهي صيف 2018.

وسلطت الصحيفة الضوء على إنجازات رامون مع الهلال، خلال موسمه الأول بالرياض، مضيفة :” الفوز بالدوري والكأس مهدا الطريق أمامه لتمديد عقده مع الفريق “.

وأتمت :” دياز وافق على عرض إدارة الهلال بعد تقديره بشكل جيد من الناحية المادية “.

واهتمت صحيفة ” Sports Centre ” بتجديد عقد دياز بعد ساعات قليلة من حسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.

وأوضحت :” دياز المتوج مع فريقه بالثنائية المحلية خلال الموسم المنصرم، أضاف عاماً آخر على عقده مع الهلال “.

يذكر أن الهلال حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على استقلال خوزستان (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كذلك حقق الهلال لقب دوري جميل للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 2012، قبل أيام قليلة من تتويجه بطلاً لكأس الملك.