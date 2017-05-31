بالصور.. «التحالف العربي» يسلم مطار عدن لإدارة أمن المحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

عدن(صدى):

تسلمت إدارة أمن عدن، اليوم الأربعاء، رسمياً الإشراف على مطار عدن الدولي بتكليف مباشر من قبل قوات التحالف العربي.

وقال المتحدث باسم إدارة أمن عدن النقيب عبد الرحمن النقيب، إن قوات تابعة للتحالف العربي مسنودة بوحدات أمنية باتت تفرض سيطرتها بشكل كامل على المطار؛ فيما تتولى وحدات أمنية مساندة تأمين المطار ومحيطه، مأكد أن الأوضاع في المطار هادئة الآن.

وأكد النقيب بأن مدير أمن عدن وبناء على أوامر مباشرة من قوات التحالف العربي تسلم رسميا مهمة الإشراف وتأمين وحماية مطار عدن الدولي.

وكان قد سقط قتيل على الأقل مساء أمس وسط مدرج المطار جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين تابعين لمدير أمن مطار عدن أبو قحطان وآخرين تابعين لنائبه ” الخضر كردة ” بسبب ما قيل إنه خلاف بشأن ملكية طقم عسكري وغيرها.