معلومات جديدة حول صناعة العبوات الناسفة لإرهابيي العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد أحد الخبراء الأمنيين أن بناء وتفخيخ العبوة الناسفة التي استخدمها الإرهابيون في بلدة العوامية لاستهداف إحدى المركبات الأمنية، تم وفق طرق تختلف عن الأساليب المستخدمة في العمليات العسكرية.

وأوضح الخبير الأمني أن العبوة الناسفة هذه تصنف كقنبلة منزلية الصنع، وتُصنع إما عن طريق وصل طلقات مدفعية بآلية تفجير، أو باستخدام متفجرات عسكرية تقليدية كقنابل الطرقات.

وكانت مركبة أمنية تعرضت قبل يومين لاستهداف من إرهابيين في المسورة وسط القطيف، أصيب على إثر هذا عبدالعزيز التركي أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.