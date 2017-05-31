مرتضى منصور يصدم جماهير العميد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استمرار اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ(كهربا)، في صفوف الفريق الابيض وعدم إعارته أو بيع عقده في الفترة الحالية.

ويأتي اعلان منصور ليشكل صدمه لجماهير و مسؤولي الاتحاد،بعد رغبتهم في شراء عقد كهربا في اعقاب تجربتة الناجحة مع النمور، و التي توج على إثرها ببطولة كأس ولي العهد والذي سجل كهربا هدف الفوز الوحيد بها أمام النصر.

وكشفت مصادر ان تصريحات منصور تأتي في اطار رغبته في زيادة قيمة صفقة انتقال كهربا للعميد ليس اكثر، وهو ما يعيه مسؤولي الاتحاد جيداً.