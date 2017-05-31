بالفيديو.. الشعب الكويتي يرفع اعلام البحرين في وجه تميم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

وثق مواطن كويتي عبر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الساعات الماضية،الاعلام البحرينية وهي ترفرف في سماء الكويت،قبيل زيارة مرتقبة لتميم بن حمد.

و تأتي زيارة تميم الى الكويت الشقيقة في اطار محاولات الكويت للوساطة لتعدل قطر من سياستها التآمرية،و لتوقف اذرعها الاعلامية عن مهاجمة قادة الدول العربية،والتي كان آخرها تطاولها على الوالد الاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وساسة المملكة و علمائها.

ويبدو أن الشعب الكويتي الشقيق قد قال كلمته من خلال رفعه اعلام البحرين في وجه تميم خلال زيارته للكويت.

ولاقى الفيديو تداولاً كثيفاً خلال الساعات الماضية وجاءت تعليقات النشطاء عليه ،مشيدة بموقف شعب الكويت المساند لوحدة الخليج و لحمته،ضد محاولات الفرقة و التآمر و الاساءة لقادة الامة و حفظة امنها.