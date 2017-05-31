بالفيديو.. القوات الخاصة الأسترالية تقتحم طائرة لسحب «سريلانكي سكران» - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح اقتحام القوات الخاصة الأسترالية، طائرة لسحب ” سريلانكي سكران ” أدعى وجود قنبلة معه.

وأظهر مقطع الفيديو، دخول قوات الأمن في مطار ملبورن بأستراليا للقبض على مسافر سريلانكي حاول اقتحام قمرة قيادة طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية بعد دقائق من إقلاعها من المطار.

وتسبب الحادث في إغلاق السلطات الأسترالية لمطار ملبورن الدولي لمدة ساعة؛ لتأمين الطائرة والقبض على الراكب الذي لم يُعثر بحوزته إلا على جهاز إلكتروني لإعادة شحن الهواتف.

