⁠⁠⁠⁠⁠" أرامكو " توقع مع 3 شركات عالمية لبناء أكبر مجمع صناعات بحرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وقّعت شركة أرامكو السعودية، اتفاقية بقيمة 20 مليار ريال تقريباً مع ثلاث شركات عالمية لتأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الواقعة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية.

ومن المقرر أن تعمل الشركات الثلاث شركة لامبريل بي إل سي ” لامبريل ” ، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ” البحري ” ، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة ” هيونداي للصناعات الثقيلة ” على بناء المجمع الذي سيكون الأكبر في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية.

وسيسهم المجمع في تلبية طلبات “أرامكو” في منظومة التوريد على التصنيع، والصيانة، والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية، وسفن المساندة البحرية، والسفن التجارية، وناقلات النفط الضخمة.