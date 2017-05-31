بالفيديو.. عمرو خالد: النبي وخديجة أعظم قصة حب في التاريخ - صحيفة صدى الالكترونية

مصطفى محمود(صدى):

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة لم يمت أبدًا، بل استمر حبه لها ساكنًا في قلبه طيلة عمره، لما سئل بعد وفاتها بـ 10 سنوات عن سر هذا الحب، قال: إن الله غرس حبها في قلبي.

وأضاف في خامس حلقات برنامجه الرمضاني ” نبي الرحمة والتسامح ” ، الذي يذاع على قناة ” إم بي سي ” ، أن ” النبي كان يشترط أن يكون الزواج مبنيًا في الأساس على الحب ” ، مدللاً بأنه ” عندما أتاه رجل وقال له إن ابنته متقدم لها اثنان، أحدهما غني والآخر فقير، سأله: والفتاة من تهوى؟، قال الأب: المعسر.. المعدوم.. فقال له: ” لا أرى للمتحابين إلا النكاح ” .

وأشار إلى أنه في وصاياه الأخيرة قبل الموت، كان يقول لأصحابه: ” الله الله في الصلاة ” ، و ” أوصيكم للنساء خيرًا ” ، لافتًا إلى أنه ” جمع بين الأمرين، لأن الصلاة هي قمة العلاقة بين الإنسان وربه، والرحمة بالمرأة هي قمة العلاقة بين الإنسان وغيره.. فعندما ترحم المرأة سترحم بقية الناس ” .

وأوضح أن ” النبي كان حريصًا على الحفاظ على مشاعر المرأة إلى أبعد مدى، ويحذر من أن يكسر الرجال بخاطرهن، فيقول لأصحابه: ” لا يترك الرجل المرأة فرقًا.. إذا كره منها خلقًا رضي منها آخر ” ، هكذا أرسى قاعدة أصيلة بين الأزواج، حتى تدوم الحياة الزوجية، ولا تهدم البيوت ” .

وتحدث عن قصة زواج النبي من خديجة، واصفًا إياها بأنها ” كانت ذكية جدًا، وسيدة أعمال كبيرة، ومثقفة، كانت تجلس إلى ورقة بن نوفل – ابن عمتها – وهو يقرأ التوراة والإنجيل، فعلمت أنه سيكون هناك نبي في آخر الزمان، فضلاً عن كونها نقية، وتسميها قريش بـ ” الطاهرة ” ، لم تسجد لصنم، أو تشرب الخمر، ولم تتعامل بالربا، وامرأة بكل هذه المواصفات، هي جديرة بحق أن تكون زوجة للنبي ” .

وأشار إلى أن الأحلام المشتركة بينها وبين النبي هي سر زواجهما، ” كانت تحلم بعالم مغاير لعالم قريش.. كانت تبحث عن عالم يجمع بين المادة والروح، إنسان ناجح في عمله وفي الوقت ذاته إيمانه قوي، وكان وقتها لم يرسل نبيًا بعد، فوجدت ما تمنته في شخصه الكريم، وبعدما عرفته عنه من صدق وأمانة في توليه شئون تجارتها ” .

ووصف خالد، الحب بين النبي وخديجة بأنه كان ” عظيمًا، وظل ينمو ويتزايد يومًا بعد آخر، لأنه كانت بينهما أحلامًا مشتركة: حلم عمل مشترك.. تجارة مشتركة للإنفاق على الخير وعلى أولادهم، حلم خير مشترك ” كلا لا يخذلك الله أبدًا ” ، وكانت شريكة النبي في رسالة الإسلام، وكانا صديقين ” .

واستعرض كيف تم الزواج بينهما، قائلاُ إن ” خديجة فاتحت صديقة لها.. نفيسة بنت منية.. فشعرت أن خديجة تريد الزواج من النبي فقالت لها: هل أكلم محمد؟.. فقالت خديجة: نعم.. ذهبت نفيسة للنبي وقالت: يا محمد ألا تتزوج.. فقال النبي: ومن تتزوجني؟.. فقالت نفيسة: خديجة.. فقال النبي: وترضى.. فقالت نفيسة : دعني أكلمها .. ثم عادت وقالت يا محمد: وافقت خديجة ” .

وقال إن ” زواجهما استمر 25 سنة، فلم يتزوج النبي غيرها حتى ماتت وهي في عمر 65 سنة، أنجبت 6أولاد.. 4 بنات وولدين.. مات الولدان.. وعاش البنات، ثم مات 3منهن، وبقيت فاطمة، وقد ربت السيدة خديجة الكثير من عظماء الإسلام، منهم: علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة، فاطمة، الزبير بن العوام، هند بن أبي هالة، زينب ورقية ” .

