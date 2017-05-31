محلل عسكري: رعاية قطر لأي نادي سعودي يدعم سعيها لزعزعة أمن المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال المحلل العسكري السعودي ابراهيم ال مرعي أن رعاية قطر لأي ناد رياضي سعودي واي نشاط رياضي داخل المملكة يصب في صالح تحرك القيادة القطرية لزعزعة أمن واستقرار المملكة (بغطاء رياضي).

واكد آل مرعي على حرص رئيس هيئة الرياضة ورؤساء الأندية وأعضاء الشرف على أمن واستقرار هذا الوطن .

وأضاف في تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر لا أشك في أن الانقلاب القطري سيعود بفائدة عظيمةعلى الأجهزة الأمنية السعودية،ومركز اعتدال، ومركز الحرب الفكرية. وعسى أن تكرهوا شيئاً.

وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد جددت عقد رعايتها للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات لينتهي التعاقد في 2020 وبذلك تمتد العلاقة التي بدأت بين الطرفين في أكتوبر من عام 2014 لـ 3 سنوات إضافية.