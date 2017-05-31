محلل عسكري: رعاية قطر لأي نادي سعودي يدعم سعيها لزعزعة أمن المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

محلل عسكري: رعاية قطر لأي نادي سعودي يدعم سعيها لزعزعة أمن المملكة
قال المحلل العسكري السعودي ابراهيم ال مرعي أن رعاية قطر لأي ناد رياضي سعودي واي نشاط رياضي داخل المملكة يصب في صالح تحرك القيادة القطرية لزعزعة أمن واستقرار المملكة (بغطاء رياضي).
واكد آل مرعي على حرص رئيس هيئة الرياضة ورؤساء الأندية وأعضاء الشرف على أمن واستقرار هذا الوطن .
وأضاف في تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر لا أشك في أن الانقلاب القطري سيعود بفائدة عظيمةعلى الأجهزة الأمنية السعودية،ومركز اعتدال، ومركز الحرب الفكرية. وعسى أن تكرهوا شيئاً.
وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد جددت عقد رعايتها للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات لينتهي التعاقد في 2020 وبذلك تمتد العلاقة التي بدأت بين الطرفين في أكتوبر من عام 2014 لـ 3 سنوات إضافية.
ابو عليد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول ان ما عندك سالفة
awesome[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 1 ساعة
من جدك يعني الاهلي بيكون خاين للوطن .
بعض المحللين يبغالهم تحليل وانا اقول ليش الحسم في اليمن لم يتم إلى الأن .
من الذي يأخر الحسم في اليمن وخلك من قطر .
النخيش[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 13 دقيقة
السؤال اللذي يفرض نفسه ماذا حصل قطر منذ سنوات وهذه سياستها تريد سؤ للمملكه وساكتين وتدافعون عنها وبين ليله واخرى تغير الامر فيه ايدي خفيه خلف الامر الان عميله وقبل صديقه نحن كمواطنين نعلم منذ حكم حمد بن خليفه ووزير خارجيته حمد بن جاسم وهم يعملون ضد المملكه ويقابلون لدينا بالاحضان ولم يتطرق احد لها حتى بعد انكشاف وتسريب المقاطع لهم . اسئله اكثيره لمايحدث والخوف ان نرتكب اخطاء ونتسبب في تقويه العلاقات القطريه الايرانيه وتحولها لمستعمره ايرانيه الامر يريد عقول مفكره وليس انفعاليه قبل ان تدفع دول الخليج ثمنها