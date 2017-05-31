الطيران المدني الكويتي: حركة الملاحة الجوية طبيعية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، منصور الهاشمي، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها الكويت .

وأضاف الهاشمي – في تصريحات اليوم الأربعاء – أن مدى الرؤية الحالية يبلغ 1400 متر، وأن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية .

كما أشار إلى أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 متر إلى 500 متر ، وذلك حسب طراز الطائرة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت من انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب اشتداد الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار ، والتي قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة .