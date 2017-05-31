الطيران المدني الكويتي: حركة الملاحة الجوية طبيعية - صحيفة صدى الالكترونية

الطيران المدني الكويتي: حركة الملاحة الجوية طبيعية
أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، منصور الهاشمي، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها الكويت .
وأضاف الهاشمي – في تصريحات اليوم الأربعاء – أن مدى الرؤية الحالية يبلغ 1400 متر، وأن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية .
كما أشار إلى أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 متر إلى 500 متر ، وذلك حسب طراز الطائرة.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت من انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب اشتداد الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار ، والتي قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة .
أضف تعليقاً