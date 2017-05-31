نفوق ٢٠ ألف دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور في " شنشي " الصينية - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلنت مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين اليوم الأربعاء إن ما يربو على 20 ألف دجاجة نفقت خلال أقل من أسبوع ، جراء انتشار فيروس أنفلونزا الطيور أتش7 إن9 في المقاطعة.

وذكرت حكومة منطقة يويانغ بمدينة يولين التابعة للمقاطعة – في بيان رسمي – أن الدواجن بدأت تنفق من يوم الخميس الماضى وأنه تم إغلاق جميع الأماكن التي تبعد عنها بمسافة ثلاثة كيلومترات من كل الجهات لتطهيرها، موضحة أن هذا الإغلاق سيظل ساريا لمدة 21 يوما، حيث سيتم إعدام جميع الدواجن في المنطقة وغلق جميع أسواق بيع الدواجن الحية هناك.

وأوضح البيان أن الفيروس انتشر في شركة يويانغ ليوشيانغيوان الخاصة للدواجن.

وكانت الصين قد سجلت فى 23 ديسمبر الماضي أول حالتي وفاة بأنفلونزا الطيور أتش7 إن9 خلال فصل الشتاء ، وذلك في مقاطعة آنهوي بشرق البلاد ، وقامت السلطات الصينية بإعدام أكثر من 175 ألفا من الطيور خلال الأشهر الماضية للقضاء على تفشي الفيروس محليا.

يذكر أن الإصابة البشرية بأنفلونزا الطيور سببها مخالطة الطيور الحية المصابة، وغالبا ما يرتبط انتشار العدوى من هذه الأنفلونزا وخاصة السلالة التي يطلق عليها اتش7 ان9 بفصلي الشتاء والربيع.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أول حالة عدوى بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور اتش7 ان9 ظهرت في الصين في مطلع عام 2013 ، وتم من وقتها وحتى العام الماضي الإبلاغ عما يزيد عن 800 حالة مؤكدة مختبرياً للإصابة بالعدوى البشرية.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية للأنباء، أفادت بيانات اللجنة الوطنية الصينية للصحة وتنظيم الأسرة أنه تم تسجيل 96 حالة عدوى بشرية بالفيروس و47 حالة وفاة في شهر مارس الماضى، وفي شهر أبريل تم تسجيل 81 حالة عدوى و24 حالة وفاة.