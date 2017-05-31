10 أيام على انتهاء مسابقة سفراء نيوزيلندا - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكدت سفارة نيوزيلندا لدى المملكة العربية السعودية، استمرار مسابقة ” سفراء نيوزيلندا ” من خلال المشاركة عبر الحساب الرسمي للملحقية التعليمية بالسفارة على تويتر @studyinnzSA؛ وتمنح المسابقة الفرصة للطلاب اللذين درسوا في نيوزيلندا بالفوز برحلة مدفوعة التكاليف لنيوزيلندا وذلك من خلال مشاركتهم بتجاربهم الشخصية بالدراسة هناك وتوثيقها بالصور الفوتوجرافية أو بمقاطع الفيديو على هاشتاق #نيوزيلندا_أفضلك.

ورصدت السفارة النيوزيلندية بالرياض العديد من الجوائز القيمة للمشاركين في المسابقة والتي تبقى على نهايتها عشرة أيام. حيث سيتم تكريم الفائز رسميا من قبل هيئة التعليم النيوزيلندية وتسميته ” سفير نيوزيلندا ” وسيتم الإعلان عن الفائز بالمسابقة في حينه.

فيما أكد سعادة سفير نيوزيلندا لدى المملكة ” هاميش ماكمستر ” ، أن مسابقة سفراء نيوزيلندا أطلقت من أجل تحقيق مزيدا من الفرص التعليمية للطلاب السعودين الراغبين في الدراسة بنيوزيلندا، لافتا إلى أن الجامعات النيوزيلندية خصصت مقاعد دراسية للطلاب السعوديين المبتعثين في مختلف التخصصات والمراحل، كما أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز مكانة نيوزيلندا كأحد أفضل الوجهات التعليمية للطلاب السعوديين.

ونوه إلى أن هناك تفاعل كبير من قبل الطلاب الخريجين من نيوزيلندا واللذين لازالوا على مقاعد الدراسة بنيوزيلندا هناك عبر حسابها الرسمي على تويتر من خلال نشر تجاربهم الشخصية، ومغامراتهم في المدن المختلفة في نيوزلندا، وقال سعادة السفير هاميش : ما نشر حتى الآن في حساب الملحقية التعليمية على تويتر ” الدراسة في نيوزيلندا ” عن تجارب الطلاب المبتعثين محفز لتقديم المزيد من المبادرات والبرامج التعليمية للطلاب السعوديين في نيوزلندا، وتحفيز الطلاب الذين يرغبون بالدراسة في نيوزلندا من خلال مشاهدة تجارب الطلاب السابقين الذي درسوا في الجامعات النيوزلندية والاستفادة من خبراتهم.