الشرطة تلزم المعتدين على المياه الجوفية بجدة بدفع الغرامات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالبت شرطة جدة ١٠ مواطنين بسداد غراماتهم المالية بعد اعتدائهم على شبكات المياة الجوفية بربطها بأنابيب الصرف الصحي،مما سبب عطلا لتلك المشاريع.

وكانت شركة المياه الوطنية،قد حاولت مع المعتدين إلا أن أغلبهم رفضوا الدفع ما اضطر الشركة للاستعانة بمحافظة جدة والتي أصدرت توجيهاتها للشرطة.

واوضح مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني ان الاعتداءات بدأت منذ ستة أشهر حيث تم رصد حالات تعديات على شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة تخفيض منسوب المياه السطحية وهوما يحمل خطورة بيئية وصحية .

وأكد الزهراني على التزام شركة المياه الوطنية بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لجميع من يحتاجها وذلك حق مشروع لكل مواطن عبر الطرق النظامية .