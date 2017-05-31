«التجارة» تنشر استبياناً يقيس وعي المستهلك عن استدعاء المنتجات المعيبة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار استبياناُ يقيس وعي المستهلكين عن استدعاء المنتجات والسلع المعيبة للخروج بدراسة عنها ومناقشة نتائج الاستبيان مع الوكالات والشركات المصنعة بهدف تحسين وتطوير مستوى خدمات ما بعد البيع في المملكة.

ويتكون الاستبيان من أربعة أجزاء رئيسية، يبدأ بمعرفة وعي المستهلك بحقوقه وواجباته في حملات استدعاء المنتجات المعيبة التي تعلن عنها الوزارة، يليها ما يتعلق بأهم الوسائل الإعلامية المستخدمة للوصول للمستهلك، ثم تقييم تجربة المستهلك مع حملات الاستدعاء وآليات التواصل مع الوكيل أو الصانع، وأخيراَ تقييم مستوى الرضا عن خدمة العملاء تجاه حملات استدعاء المنتجات المعيبة .

ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام الوزارة بتنظيم وتطوير خدمات ما بعد البيع في المملكة، وحرصاً منها على القيام بدور فاعل في تحقيق بيئة تنافسية عادلة، تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك ضمن مبادرة ” إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة ” وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.

وتقوم المبادرة على تأسيس وتشغيل مركز مختص يعنى بمتابعة شكاوى المستهلك ومشاكل المنتجات محلياً ودولياً مع متابعة إشعارات الشركات المصنعة وتحليلها والتي يتم على إثرها استدعاء المنتجات المعيبة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز سلامة المستهلك وضمان وحفظ حقوقه وتقليص الهدر المالي للاقتصاد الوطني.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى المشاركة في الاستبيان على موقع الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط : http://mci.gov.sa/surveys/recalls .