الداخلية: الحكومة الروسية تسهل إجراءات المواطنين للحصول على التأشيرة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن صدور موافقة الحكومة الروسية على قائمة الدول وعددها (18) دولة والتي يمكن لمواطنيها دخول منطقة الشرق الأقصى الروسي وفق نظام مبسط للحصول على التأشيرة .

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، إن الوزارة تلقت من الخارجية برقية متضمنة موافقة الحكومة الروسية على قائمة الدول وعددها 18 دولة التي يمكن لمواطنيها دخول منطقة الشرق الأقصى الروسي، وفق نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول إلكترونيه لسفرة واحدة لغرض السياحة أو الاستثمار أو القضايا الإنسانية ومن ضمن الدول المشار لها المملكة العربية السعودية .

وأشار اللواء المرعول، أن وزارة الداخلية تود التأكيد لمواطني المملكة، أن هذا النظام ينطبق فقط على الزائرين من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك أقصى شرق روسيا، ولا ينطبق على القادمين إلي مطارات موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها.

وتهيب الوزارة على المواطنين مراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون السفر إليها وإتباع التعليمات والأنظمة.