حقيقة صورة الملك سلمان مع حمد بن جاسم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، حقيقة صورة حمد بن جاسم وهو يتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،و الذي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل.

وقال ” القحطاني ” في تغريدة من حسابه على ” تويتر ” : ” يتداول بعض الأشقاء صورة لأحد المسؤولين الخليجيين السابقين وهو يتشرف بالسلام على خادم الحرمين ويقولون إنها اليوم، إنما الحقيقة: الصورة قبل سنتين.