الأمير تشارلز يزور قرية أثرية في رومانيا ويلتقي مزارعين - صحيفة صدى الالكترونية

بوخارست(صدى):

وصل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، الذي يقوم حاليا بزيارة خاصة لرومانيا، اليوم الأربعاء إلى قرية فيسكري الأثرية المدرجة على تراث هيئة اليونيسكو؛ حيث عقد اجتماعا في مقر مؤسسته مع عدد من المزارعين والخبراء في مجال الغابات.

من جانبها، قالت أورا وودوارد المدير التنفيذي لمؤسسة ” أمير ويلز ” – حسبما نقلت وكالة أنباء ” أجري برس ” الرومانية – إن ” صاحب السمو الملكي، أمير ويلز، يقوم اليوم بزيارة إلى مقر مؤسسته في رومانيا، وهو موجود هنا في فيسكري..ونحن لدينا هنا مركز تدريب لتنمية المجتمعات الريفية، ومن المقرر أن يشهد الأمير اليوم حدثين مهمين؛ إحداهما يتعلق بحماية الغابات في رومانيا، والآخر يتعلق بالمنتجين المحليين ” .

ووفقا لوودوارد، حضر الاجتماع أيضا ممثلون عن منظمة ” برو سيلفا ” الأوروبية، فضلا عن المتخصصين في شئون بيئة الغابات في رومانيا.