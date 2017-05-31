الجزائر: انقاذ 11 مهاجرًا غير شرعي إثر انقلاب مركبهم بـ«عين تموشنت» - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

أنقذت وحدة من حراس الشواطئ بالجزائر11 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر إثر انقلاب مركبهم على بعد أربعة أميال بحرية شمالي غرب بني صاف بولاية ” عين تموشنت ” الواقعة غرب البلاد .

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية – في بيان لها اليوم الأربعاء – أنه ” في اطار محاربة الهجرة غير الشرعية ، تمكنت وحدة من حراس الشواطئ تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية من انقاذ 11 مهاجرا غير شرعي من بينهم عائلة متكونة من الام وابنيها إثر انقلاب مركبهم التقليدي الصنع على بعد أربعة أميال بحرية شمالي-غرب بني صاف بولاية عين تموشنت ” .

من ناحية أخرى، ضبطت قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري ” 36 مهربا من جنسيات مختلفة وحجزت 15 مولدا كهربائيا و 13 مطرقة ضغط و650 لتر من الوقود اضافة الى معدات اخرى للتنقيب عن الذهب بالناحية العسكرية السادسة ” .