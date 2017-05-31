دراسة: الملك سلمان أكثر الزعماء تأثيراً على شبكات التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت دراسة بإحصائيات موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن تصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة أكثر رؤساء العالم تأثيرًا وتفاعلًا.

وأكد موقع بورسون مارستيلير، أن ما يقارب 276 وزيرا رئيس دولة، والتي يتفوق فيها الملك سلمان والذي أطلق 10 تغريدات خلال الفترة التي شملتها الدراسة وهي من أبريل 2016 إلى 20 مايو 2017.

وسجلت التفاعلات على التغريدة رقما قياسيا ليس له منافس حيث تجاوز إعادة التغريد لأكثر من 147 ألف مرة ، مقارنة بـ 13100 إعادة تغريد لترامب.