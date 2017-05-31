القوات العراقية تواصل قصف مواقع داعش غرب الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قصفت القوات العراقية اليوم الأربعاء، مواقع لتنظيم ” داعش ” غرب مدينة الموصل، في إطار معركتها لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وذكرت الشرطة الاتحادية – حسبما نقلت قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية – أن داعش خسر نحو 80% من انتحارييه في الموصل.

من جهتها، أكدت قيادة ” قادمون يا نينوى ” ، أن القوات تتقدم ببطء وحرص شديد لتجنب الإضرار بالمستشفيات والبنى التحتية في المنطقة.

كان المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن حسم معركة الموصل سيتم خلال الـ72 ساعة المقبلة، مؤكدا أن القوات العراقية المشتركة مستمرة في هجومها الشرس على ثلاثة أحياء بهدف طرد بقايا مسلحي داعش منها.