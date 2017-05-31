موسكو: مقترحاتنا لواشنطن حول التعاون الوثيق في سوريا لاتزال سارية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مقترحات موسكو لواشنطن بشأن التعاون الوثيق في سوريا تبقى سارية المفعول.

وقالت ماريا زاخاروفا – خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء- ” من الواضح للجميع أن الولايات المتحدة لم تبت حتى الآن بأي مفهوم موحد لمكافحة الإرهاب، وخاصة في سوريا.. ومقترحاتنا بشأن التعاون الوثيق وكيفية جعل هذا التفاعل حقيقيا في سوريا سواء على مستوى الإخطارات أو على مستوى الاتصالات السياسية والتفاعل اليومي الفعلي لاتزال سارية المفعول ” .