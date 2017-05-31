فرنسا تدين هجوم كابول وتؤكد وقوفها مع افغانستان في مكافحة الارهاب - صحيفة صدى الالكترونية

فرنسا تدين هجوم كابول وتؤكد وقوفها مع افغانستان في مكافحة الارهاب
أدانت فرنسا الهجوم الدامي الذي وقع اليوم الاربعاء بالحي الدبلوماسي في العاصمة الافغانية “كابول” مما اسفر عن مقتل 80 شخصا و اصابة نحو 350 أخرين ، مؤكدة وقوفها مع افغانستان لمكافحة الارهاب.
و قال وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان-في بيان له-: ” تلقيت بسخط نبأ الهجوم (بسيارة ملغومة) الذي وقع بالحي الدبلوماسي بكابول.. فأفغانستان تدفع مجددا ضريبة الارهاب ” .
و اضاف ان فرنسا تعرب عن تعازيها لضحايا هذا الهجوم الذي استهدف افغانستان و كل المجتمع الدولي المساند لسكان هذا البلد من خلال التزام العاملين بالمنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية.
و اكد لودريان ان فرنسا تعرب عن تضامنها الكامل مع السلطات و الشعب الافغاني و كذلك مع البلدان التي تضررت سفارتها جراء هذا الهجوم الجبان و الهمجي.
و تابع قائلا: ” طلبت من مركز الازمات و الدعم بوزارة الخارجية و من سفارتنا بكابول التي تعرضت لأضرار مادية بأن يتم إبلاغي بتداعيات هذا الاعتداء ” .
كما اثنى على جهود العاملين بالسفارة الفرنسية في كابول بالتنسيق مع السلطات و المؤسسات و المجتمع المدني الافغاني من اجل استعادة الاستقرار و السلام في هذا البلد.
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