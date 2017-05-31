الجيش الفلبيني: مقتل 89 مسلحا في اشتباكات بـ«ماراوي» - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

قتل 89 مسلحا على الأقل؛ جراء الاشتباكات المندلعة بين الجيش الفلبيني ومسحلين في مدينة ماراوي بجزيرة مينداناو بجنوب البلاد.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، للمتحدث باسم الجيش الفلبيني البريجادير جنرال رستيتو باديا قوله: ” إن قوات الجيش تتقدم بنجاح كبير نحو حل الأزمة التي أودت بحياة 19 مدنيا و21 عسكريا ” .

وأشار المتحدث العسكري إلى أن المنطقة التي لا يزال المسلحون المتطرفون يسيطرون عليها في المدينة تضم أعدادا كبيرة من السكان، وأن القتال حول هذه المنطقة من المنتظر أن يكون ضاريا، مضيفا أن مسلحين يدافعون عن هذه المنطقة التي تعادل مساحتها 10% من مساحة المدينة.

كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أعلن -في وقت سابق- الأحكام العرفية في إقليم مينداناو عقب الاصطدامات بين الجيش ومسلحي جماعة ” ماوتي ” الموالية لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، مشيرا إلى أن الأحكام العرفية في الجزيرة يمكن أن تستمر عاما.

ويقطن في مدينة ماراوي نحو 200 ألف نسمة، نزح معظمهم إلى مدينة إليجان الواقعة على بعد 38 كيلو مترا عن ماراوي إلا أن الجيش منع أمس الأول من الوصول إلى هذه المدينة خوفا من تسلل الإرهابيين بين صفوف النازحين.