الحافظ يوجه رسالة لجماهير فريقه - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله الحافظ رسالة لجماهير فريقه عقب ختام موسم 2016-2017، بشكل رسمي، عقب التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الحافظ :” الحمد لله، انتهى موسمنا بشكل رائع، شكراً لجميع من تعب من أجل الهلال موسم صعب وطويل، الجميع عمل بكل جهد، وهذه ثمرات التعب، شكراً من القلب “.

وأضاف اللاعب :” شكراً لكل من انتقدني من أجلي، نعم أخطأت، وأعمل على التصحيح كل يوم، جل من لا يخطئ سبحانه، لا أبرر أخطائي أبداً، فأنا حريص من حرصكم على الهلال “.