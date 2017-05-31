 الحافظ يوجه رسالة لجماهير فريقه - صحيفة صدى الالكترونية

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الحافظ يوجه رسالة لجماهير فريقه

الحافظ يوجه رسالة لجماهير فريقه
الرياض(صدى):

وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله الحافظ رسالة لجماهير فريقه عقب ختام موسم 2016-2017، بشكل رسمي، عقب التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الحافظ :” الحمد لله، انتهى موسمنا بشكل رائع، شكراً لجميع من تعب من أجل الهلال موسم صعب وطويل، الجميع عمل بكل جهد، وهذه ثمرات التعب، شكراً من القلب “.

وأضاف اللاعب :” شكراً لكل من انتقدني من أجلي، نعم أخطأت، وأعمل على التصحيح كل يوم، جل من لا يخطئ سبحانه، لا أبرر أخطائي أبداً، فأنا حريص من حرصكم على الهلال “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1828 ] نشر منذ 48 دقيقة

اقول ي الحافظ راجع حساباتك مستواك نازل بسبب الثقة الزايدة

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