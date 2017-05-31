الحافظ يوجه رسالة لجماهير فريقه - صحيفة صدى الالكترونية

الحافظ يوجه رسالة لجماهير فريقه
وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله الحافظ رسالة لجماهير فريقه عقب ختام موسم 2016-2017، بشكل رسمي، عقب التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الحافظ :” الحمد لله، انتهى موسمنا بشكل رائع، شكراً لجميع من تعب من أجل الهلال موسم صعب وطويل، الجميع عمل بكل جهد، وهذه ثمرات التعب، شكراً من القلب “.
وأضاف اللاعب :” شكراً لكل من انتقدني من أجلي، نعم أخطأت، وأعمل على التصحيح كل يوم، جل من لا يخطئ سبحانه، لا أبرر أخطائي أبداً، فأنا حريص من حرصكم على الهلال “.
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1828 ] نشر منذ 48 دقيقة
اقول ي الحافظ راجع حساباتك مستواك نازل بسبب الثقة الزايدة