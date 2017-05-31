حريق هائل يلتهم 75 منزلا في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابول (صدى):

التهم حريق هائل عشرات المنازل في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للسكان المحليين.

وأفاد مسئولون محليون – حسبما نقلت وكالة أنباء ” خامة برس ” الأفغانية اليوم الأربعاء – بأن الحريق اندلع بالقرب من منطقتي كوت ورودات بسبب الإهمال، مما أدى إلى انتشاره بسرعة في 75 منزلا على الأقل.

وأضاف المسئولون أن السكان المحليين تكبدوا خسائر مادية فادحة جراء الحريق، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح حتى الآن.

كما أكد المسئولون أنه تم احتراق ما لا يقل عن 15 منزلا في حي تاريلي في كوت، بينما تأثر 60 منزلا في حي برو بمنطقة رودات.

وأضافوا أنه تم نشر فرق مكافحة الحريق على الفور في المنطقة بناء على تعليمات من حاكم الإقليم محمد جولاب منجال، مما حال دون انتشار الحريق والتهام المزيد من المنازل.