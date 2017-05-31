تحذيرات هامة من " مرور الشرقية " للمواطنين على الطرق السريعة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تحسبا لأي حادث يقع بسبب تقلب الأحوال الجوية، وجهت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية سائقي المركبات بتوخي الحذر واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء القيادة بالطرق السريعة وداخل المدن، وذلك نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات مناخية واستمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار مما يؤدي إلى تدني الرؤية وزحف الرمال على الطرقات.

وقال مرور الشرقية لجميع سائقي المركبات بأنواعها ضرورة التوقف عن القيادة بمكان آمن في المواقع المتدنية الرؤية والاستجابة لإرشادات رجال الأمن، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية؛ تمتد لتؤثر في الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.