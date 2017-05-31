ضبط شاحنة تحمل مخدرات في البطحاء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أثناء تكثفيها لضبط الرقابة، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات شاحنة تحمل كمية من المخدرات متوجهة لمنفذ البطحاء لدخول المملكة.

وقال العقيد عبد العزيز بن محمد بن كدسه، الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية والتي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، وبناء على ما توفر من معلومات للجهات المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن طريق الأشقاء بالجهاز النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شاحنه تحمل كمية من المخدرات متوجهة لمنفذ البطحاء لدخول المملكة.

وأكد أنه بمتابعة الشاحنة وضبطها وبتفتيشها عثر بداخلها على 112 كيلو من مادة الحشيش المخدر وتم ضبط مستقبليها وهما شخص من الجنسية السورية وشخص من القبائل النازحة، لتتم إحالتهما لجهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.