أعضاء في " الناتو " يرفضون عقد قمة للحلف في إسطنبول - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

رفض عدد من الدول الأعضاء في حلف الأطلنطي ” الناتو ” منها (ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك) عقد قمة للحلف عام 2018 في إسطنبول.

وذكرت قناة ” روسيا اليوم ” الإخبارية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة على علم بالموضوع قولها: ” لا نريد أن نخلق انطباعا أن الناتو يؤيد السياسة الداخلية للحكومة التركية، مضيفة أن الدول المذكورة اقترحت إجراء قمة العام المقبل في بروكسل، التي وافقت بدورها على استضافتها “.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتخذ وزراء دفاع الناتو قرارا بهذا الشأن في اجتماعهم المقرر الشهر المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اقترح في قمة الناتو بوارسو في يوليو العام الماضي، إجراء لقائي قمة للحلف في العامين التاليين في إسطنبول.

وأعربت دول الناتو بشكل متزايد عن عدم ارتياحها لسياسات الحكومة التركية، على خلفية موجات الاعتقالات المتواصلة وتقييد الحقوق الديمقراطية في البلاد، علاوة على تصاعد التوتر بين الطرفين في الفترة الأخيرة بعد أن رفضت أنقرة – في وقت سابق من الشهر الحالي – زيارة وفد من البرلمان الألماني للجنود الألمان المتمركزين في قاعدة ” إنجرليك ” الجوية بتركيا التابعة لحلف الأطلنطي، وكذلك بعد اعتقال ” دنيز يوجيل ” مراسل صحيفة ” دي فيلت الألمانية ” في تركيا فبراير الماضي.