الإحصاء تكشف عن عدد المواقع المعدنية المكتشفة خلال 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تشير البيانات الإحصائية أن عدد المواقع المعدنية المكتشفة في المملكة خلال العام الماضي 2016 بلغ نحو 5478 موقعاً،54% منها معادن لا فلزية مثل الرمال، والأحجار، والكبريت، والفحم، بينما بلغت نسبة مواقع المعادن الفلزية الذهب والفضة والنحاس46% من إجمالي المواقع المكتشفة .

وبلغ عدد المعادن الفلزية المكتشفة بنهاية العام 2016 نحو 30 نوعاً، جاء في مقدمتها الذهب بـ841 موقعاً بنسبة 33% من المعادن الفلزية المكتشفة، ثم يأتي النحاس بـ594 موقعاً بنسبة 24%، ثم الفضة بـ258 موقعاً تعادل 10% من إجمالي مواقع المعادن الفلزية المكتشفة العام الماضي،وذلك وفق بيانات هيئة الاحصاء.