أمير الباحة يستقبل رئيس النادي الأدبي بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، رئيس النادي الأدبي بالمنطقة حسن بن محمد الزهراني وأعضاء مجلس الإدارة، بمكتبه بديوان الإمارة.

ورحب سمو أمير منطقة الباحة وفي بداية الاستقبال، برئيس وأعضاء النادي، ومنوهًا علي ضرورة دعم الشباب والاستفادة من قدراتهم وإعطائهم المجال للمشاركة في أنشطة وبرامج النادي ، مقدماً شكره للجميع على جهودهم الموفقة .

استمع سموه إلى شرح مفصل من رئيس النادي الأدبي بالمنطقة عن منجزات النادي خلال هذا العام في النشاطات المنبرية ومشاركات النادي المتميزة في المهرجانات ، وما وصل إليه النادي من مستوى مشرف على مستوى أندية المملكة وما حقق من منجزات في مجال استقطاب وتنمية مواهب الشباب والمشاركات الداخلية والخارجية.