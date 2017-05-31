تشيع جثمان شهيد الواجب الجندي أول المخلوطي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

ودع مركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع، شهيد الواجب الجندي أول موسى علي إبراهيم المخلوطي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلين رئيس مركز الحريضة عبد الله عايض ومدراء الإدارات الحكومية وأهالي المركز وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل رئيس المركز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الجندي أول المخلوطي بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .