«هيئة الحياة الفطرية» تُعلن عن أسماء المرشحين لوظائفها - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن أسماء المرشحين لدخول الاختبارات على الوظائف الرسمية التي سبق أن أعلنتها في الفترة من 27 / 07 / 1438هـ إلى 06 / 08 / 1438هـ، وذلك حسب المواعيد المحددة في الملف المرفق والتي سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 9 / 9 / 1438، ولمدة أربعة أيام، عبر موقعها الإلكتروني، ( هـــــــــنا ).

وأوضحت الهيئة، أن على المرشحين التقيد بالآتي:

1- يجب الحضور في مقر الاختبار المحدد قبل موعد الاختبار بوقت كافٍ مع إحضار أصل البطاقة الوطنية لدخول قاعة الاختبارات.

2- ضرورة مراجعة إدارة الموارد البشرية لاستكمال إجراءات من عليهم ملاحظات وذلك قبل موعد الاختبارات بأسبوع على الأقل، علماً بأنه لن يتم تمكين أي ملاحظ من دخول الاختبار إلا بعد إنهاء الملاحظة المسجلة عليه.

ولمعرفة أسماء المرشحين، اضغط ( هــــــــنا ).