مانشستر يونايتد يتصدر قائمة الأندية الأوروبية الأعلى قيمة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وفقا لتقارير رسمية من شركة ” كي بي أم جي ” ، تصدر مانشستر يونايتد الانكليزي قائمة أندية كرة القدم الأوروبية الأعلى قيمة.

واعتمد التقارير الصادر من الشركة على معايير لتحديد القيمة المالية، حلت فيه ستة أندية انكليزية ضمن العشرة الأوائل، ودرست الشركة الوضع المالي لتسعة وثلاثين ناديا في القارة العجوز، وقاست قيمتهم استنادا الى شعبيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والعائدات المحققة في موسمي 2014-2015 و2015-2016، إضافة الى أداء هذه الأندية في المسابقات الكروية الأوروبية.

من جانبه اعتبر رئيس قسم الرياضة في ” كي بي أم جي ” أندريا سارتوري في بيان ان القيمة المتراكمة للأندية الأوروبية الرائدة تشير الى ان القيمة الاجمالية لكرة القدم، كصناعة، نمت خلال الفترة الماضية، مضيفا :” في حين ان هذا الأمر يعود بشكل جزئي الى نمو عائدات النقل التلفزيوني، الا ان تدويل العمليات التجارية للأندية واستثمارها في منشآت حديثة ومملوكة لها، وبشكل عام الممارسات الإدارية المستدامة، تمثل عوامل ساعدت في هذا النمو لقيمة الأندية “.

وصنفت الأندية بناء على القيمة السوقية اعتمادا على نظام محاسبة تعتمده الشركة المتخصصة، لمعرفة المبلغ المطلوب لشراء أي ناد بالكامل، والذي يأخذ في الاعتبار الديون المترتبة عليه.

وعلى رغم ان يونايتد خاض موسمين مخيبين بين العامين 2014 و2016، الا انه تمكن بموجب هذا التنصيف من تجاوز قيمة ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين العام الماضي، ليصبح أول ناد يتخطى حاجز ثلاثة مليارات يورو (2,7 ملياري جنيه استرليني) لجهة القيمة.

وحافظ بايرن ميونيخ الالماني على المركز الرابع، بينما تساوى أرسنال ومانشستر سيتي الانكليزيين في المركز الخامس مع قيمة أدنى بقليل من 1,7 مليار جنيه. وحلت في المراكز الأربعة المتبقية أندية تشلسي بطل الدوري الانكليزي هذا الموسم، ومواطنه ليفربول، ويوفنتوس بطل الدوري الايطالي للموسم السادس تواليا، وتوتنهام هوتسبر الانكليزي.