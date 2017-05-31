أمانة الطائف تصادر 1200 مادة محظورة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت أمانة الطائف من ضبط 1200 مادة متنوعة منتهية الصلاحية، ومواد ممنوعة البيع والاستخدام.

قامت بلدية شمال الطائف الفرعية في شن حملات موسعة على 350 محلاً تجارياً بحي الحوية والأحياء المجاورة، شملت محال العطارة و مراكز التموين وأدوات التجميل، ومحال بيع الخردوات والأدوات المنزلية ضبط مراقبو البلدية خلالها عدداً من الملاحظات شملت بيع مواد منتهية الصلاحية، وبيع مواد محظورة .

وأكد وكيل الأمين للخدمات أن هذة الحملات تأتي في نطاق متابعة النشاطات المتعلقة بصحة المستهلك ومستمرة طوال فترة الصيف