مدرب استراليا: مستعدون للقاء الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

صرح آنجي بوستكوجولو المدير الفني لمنتخب إستراليا أن عدم انضمام جميع لاعبيه لمعسكر الإعداد للقاء المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم يصب في صالحهم.

وأوضح في تصريحات أن: ” من وجهة نظري انضمام بقية اللاعبين يوم السبت سيكون أمراً جيداً، لأننا بالفعل بدأنا العمل مع أغلبية المجموعة “، وفقا للموقع الرسمي لاتحاد أستراليا لكرة القدم.

وأستطرد: ” والمجموعة التي ستنضم يوم الاثنين ستكون جاهزة، الأمر بالنسبة لهم طبيعي للغاية “.

دجدير بالذكر أن الأخضر يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018 برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إستراليا صاحبة المركز الثالث.