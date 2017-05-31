خربين يكشف عن رغبته في الاستمرار بصفوف الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

خربين يكشف عن رغبته في الاستمرار بصفوف الهلال
قال اللاعب السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال أنه لا يرغب في ترك اللعب بصفوف النادي وأنه يرغب في تمديد تعاقده مع الفريق.
وانهى خربين فترة إعارته مع الهلال في فترة الإعارة التي امتدت لستة أشهر قادماً من الظفرة الإماراتي مساء الثلاثاء .
وشارك في تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال آسيا بتسجيل هدف فريقه الأول في فوز 2-1 على استقلال خوزستان الإيراني.
وأعرب عن رغبته قائلاً في تصريحات بعد المباراة أن : ” رغبتي هي البقاء مع الهلال ومتفائل بسير المفاوضات كما أتمنى “.
وأكمل: ” نلعب لفريق كبير ولا ألعب بمفردي فأنا فرد ضمن مجموعة متكاملة “.
قصف جبه11[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 23 دقيقة
موبكيفك تلعب حسب رغبتك
احمد ربك ان الظفره سمحلك باللعب خارجيا
💞ديم[ عدد التعليقات: 3680 ] نشر منذ 16 دقيقة
لاتلومون عموري ، الزعيييم💙سحره عجيب🤔من ذاق عشقه صار مدمن و هااايم ومتيم💞
💞ديم[ عدد التعليقات: 3680 ] نشر منذ 6 دقائق
يلوموني حبيبي👑 فيگك /
صراحة قمة الروووعة ”
وأنا والله من شفتك /
دخلت بقلبي💞 بسرعة ”
ماصدقت أنا الأقيك /
أحبگك و أعشقگك وابيگك !
أنا ياعمري لو تدري ”
أنا المجنوووون والله فيگگك😘💙💗
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التوقيع : عموري عاشق الزعييييم💌💙