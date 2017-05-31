خربين يكشف عن رغبته في الاستمرار بصفوف الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال اللاعب السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال أنه لا يرغب في ترك اللعب بصفوف النادي وأنه يرغب في تمديد تعاقده مع الفريق.

وانهى خربين فترة إعارته مع الهلال في فترة الإعارة التي امتدت لستة أشهر قادماً من الظفرة الإماراتي مساء الثلاثاء .

وشارك في تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال آسيا بتسجيل هدف فريقه الأول في فوز 2-1 على استقلال خوزستان الإيراني.

وأعرب عن رغبته قائلاً في تصريحات بعد المباراة أن : ” رغبتي هي البقاء مع الهلال ومتفائل بسير المفاوضات كما أتمنى “.

وأكمل: ” نلعب لفريق كبير ولا ألعب بمفردي فأنا فرد ضمن مجموعة متكاملة “.