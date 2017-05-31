الانتهاء من مشروع جسر تقاطع طريق الميناء والمحول الشرقي بينبع الصناعية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذت الهيئة الملكية بينبع، مشروع جسر تقاطع طريق الميناء، وهو أول ربط بين طريق الملك عبدالعزيز، والمحول الشرقي،ويسهم بشكل مباشر في انسيابية الحركة المرورية للوصول إلى المشاريع المستقبلية والتطويرية ضمن خطط الهيئة الملكية في مناطق التوسع السكني والصناعي.

وصممت الهيئة الملكية بينبع المشروع وفقاً لمقاييس عالمية لضمان تسهيل وانسيابية الحركة المرورية به في جميع الاتجاهات، وزود بكافة اشتراطات السلامة وأعمال الإنارة الحديثة والتشجير والعلامات المرورية، ويتكون من جزأين وثلاث مسارات للاتجاه الواحد في اتجاه طريق الميناء بطول 72 متراً وعرض 48 متراً، حيث بُني من عوارض خرسانية مسلحة مفرغة من الداخل ذات وزن خفيف ومشدودة بكابلات فولاذية عالية المقاومة تمر داخل قنوات خاصة كما يحمل الجسرين ثلاث قواعد ضخمة.

ويحتوي المشروع على أربعة مخارج، وعلى أعمال تشجير ورصف وإنارة للمشروع ومجاري تصريف أمطار بطول 3200 متر، وشبكة مياه وإطفاء حريق، حيث استخدم في المشروع أعمال قطع وردم ما يقارب 990000 متر مكعب.