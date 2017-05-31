ترامب يرتكب أول سابقة الأولى من نوعها في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقاليد المتعارف عليها في التعامل مع رؤساء الدول، و تبادل رقم هاتفه المحمول مع عدد من زعماء العالم، في سابقة الأولى من نوعها، وطلب منهم الاتصال به مباشرة على هاتفه الجوال، بعيداً عن القنوات الدبلوماسية التي تتولى ترتيب محادثات الزعماء عادة.

وبحسب صحيفة أسوشيتد برس فقالت : إن خطوة ترامب تثير مخاوف بشأن أمن وسرية الاتصالات التي يُجريها الرئيس وهو القائد الأعلى لجيش البلاد .

من جانبهم ذكر مسؤولون أمريكيون أن ترامب قدّم رقمه الشخصي لزعيميْ كندا والمكسيك، وأوضحوا أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هو الذي رحّب بعرض الرئيس الأميركي، كما تبادل ترامب أرقام الهاتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.