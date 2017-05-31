صحة الرياض تطلق حملة توعوية «من اجل ابتسامتكم» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت صحة الرياض الحملة التوعوية ” من اجل ابتسامتكم ” والتي بدأت مساء أمس الثلاثاء في مركز غرناطة تحت إشراف ادارة طب الأسنان بصحة الرياض .

وتستهدف الحملة الاسرة والطفل لتعزيز ثقافة العناية بصحة الفم والأسنان وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تؤثر سلباً على صحة الفم.

واستقبل الفريق التوعوي والطبي اول ايّام الحملة ٤٥٠ زائر وزائرة من التاسعة مساء حتى الواحدة ليلاً قدم لهم الخدمات التوعوية والاستشارية .

وقد تم توفير عيادتين لفحص الزوار وتطبيق مادة الفلوريدا الموضعي على أسنان الأطفال ، اذ شهد اليوم الاول فحص وتطبيق الفلوريدا ل ١٠٠ طفل تقريباً.

وتستمر الحملة التوعوية في غرناطة مول حتى الثامن من شهر رمضان المبارك ، كما ان حملة ” من اجل ابتسامتكم ” سيستمر تنفيذها بعد عيد الفطر المبارك في عدد من المولات والمراكز التجارية بمدينة الرياض لتشمل اكبر عدد ممكن من الأسر والأطفال .