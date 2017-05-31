بالصور.. خطأ وقع فيه رامز جلال في يكشف فبركة المقلب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار خطأ فادح خلال بث الحلقة الثانية من برنامج المقالب رامز تحت الأرض استغراب المتابعين بسبب ضيف الحلقة الفنان الكوميدي مصطفى خاطر.

وحسب ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فإن متابعي برنامج المقالب لفت انتباههم ظهور ميكروفون صغير مثبت على قميص الفنان الكوميدي مصطفى خاطر أثناء تواجده بالسيارة بالرغم من انتهاء الحوار الذي جرى بينه وبين الإعلامي نيشان في الأستوديو.

وبهذا الخصوص قال رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على أن الحلقة الثالثة من مقلب رامز تحت الأرض من الممكن أن تكون مفبركة وأن الضيف كان على علم مسبق بالمقلب.

كما أضافت المصادر ذاتها أن مصطفى خاطر ظهر بشكل هادئ أثناء وقوعه في فخ رامز حيث لم يستخدم أي نوع من السب أو القذف عكس الضيوف السابقين.