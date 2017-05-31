ارتفاع إنتاج ليبيا وأمريكا يدفع أسعار النفط للهبوط - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء واحداً بالمئة، مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأمريكي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

كما انخفض مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتاً أو 1% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعاً في العقود الآجلة 51 سنتاً أو واحداً بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 49.15 دولار للبرميل.