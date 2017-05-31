⁠⁠⁠⁠⁠" العمل " تدعو فاعلي الخير والمجتمع لتزويدها ببيانات المتعفّفين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعوة لفاعلي الخير، والمجتمع للمشاركة في تزويدها ببيانات ومعلومات المحتاج المتعفّف؛ لتسجيله وإلحاقه ببرامج الضمان الاجتماعي بعد التحقّق والتثبّت من احتياجه وانطباق شروط الاستحقاق عليه وفق نظام الضمان الاجتماعي.

وكانت الوزارة أطلقت خدمة ” وصال “، للوصول إلى المتعفّفين، عن طريق فاعلي الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعفّفة والمحتاجة إلى خدمات وبرامج الضمان الاجتماعي.

وتبدأ طريقة استخدام الخدمة بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة ” وصال ” للوصول إلى المتعفّفين، ويقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفّف، وتتولى الوزارة مهمة التأكّد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن الوزارة قد تفاعلت، مع 4907 طلبات للتسجيل في خدمة ” وصال ” التي أطلقتها، وتهدف إلى الوصول إلى المتعفّفين، حيث تم قبول 634 طلباً من فريق العمليات، فيما تم قبول 165 طلباً بشكل مبدئي من قِبل المكاتب، ويجري التحقّق من أهلية الاستحقاق من قِبل مكاتب الضمان حسب النطاق الجغرافي.