الكعبة المشرفة تجذب فتاة مغربية في صورة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

روت فتاة مغربية، مشاعرها، عندما شاهدت صورة الملايين من ضيوف الرحمن يلتفون حول الكعبة المشرفة، في جداريات المعرض الفوتوغرافي بالعاصمة الإسبانية ” مدريد “، وذرفت عيون الشوق دموع الحرمان على وجنتي الأمل.

و حضرت الفتاة ” نورة ” لمعرض السعودية وعمارة الحرمين الشريفين.. الذي ينظمه المركز الثقافي الإسلامي في إسبانيا للمصور السعودي فايز الزيادي، وبدأت تمعن النظر كثيراً في المنظر المهيب للحجاج والمعتمرين وهم أمام ” الشاهد ” في صعيد عرفة، ثم تقدمت خطاها قليلاً ناحية صورة جوية للحرم النبوي الشريف، وأخرى للحظات الإفطار هناك، ورابعة لحمام الحرم وهو يلاطف الهواء ويتناول حبات القمح من أيدي الحجاج، ووجدت نفسها فجأة أمام لوحة كبيرة للكعبة المشرفة تتوسط المعرض وقد امتلأ صحن الطواف بالقلوب المتلهفة للعفو والغفران، ثم تصمت قليلاً، وتنفجر باكية توجداً وشوقاً للأراضي المقدسة.