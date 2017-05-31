المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تلزم متعاقديها بعدم تشغيل العمالة المخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

شددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على كافة المتعاملين معها من مقاولين وشركات الصيانة والتشغيل المتعاقدة مع المؤسسة وجميع المشغلين بالكليات والمعاهد بضرورة الالتزام من تشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وطالبتهم بالتدقيق في الوثائق الرسمية للعمالة إضافة إلى عدم قبول المخالفين في الدورات بالمراكز والمعاهد الاهلية والبالغ عددها نحو 1000 منشآه أهلية وذلك ضمن حملة وزارة الداخلية ” وطن بلا مخالف “.