« السند » يطالب الأئمة بتجنب الإطالة في دعاء القنوت - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

شدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند،على الأئمة والمؤذنين بالالتزام بالفارق الزمني بين صلاة المغرب والعشاء خلال شهر رمضان والمحدد بساعتين .

طالب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أئمة المساجد في صلاة التراويح إلى تجنب الإطالة في دعاء القنوت تخفيفاً على المصلين وجاء ذلك خلال لقائه في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة .