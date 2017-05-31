الإمارات تعلن الأضرار المادية والبشرية بعد تفجير كابول - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان عن وقوع أضرار مادية في مبنى سفارتها في كابول، ولكنها في ذات الوقت أكدت سلامة أفراد بعثتها من دبلوماسيين وعاملين، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وشددت الوزارة من إدانتها للانفجار الضخم الضي وقع في العاصمة الأفغانية كابول بالحي الدبلوماسي.

وتضامنت الخارجة الإماراتية بشكل كامل مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأعربت عن وقوف إلى جانبها من أجل القضاء على عناصر الإجرام والإرهاب التي تستهدف أرواح الأبرياء، كما شدّدت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

يذكر أن تفجيرا وقع العاصمة الأفغانية باستخدام سيارة مفخّخة أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً وإصابة 350 آخرين.