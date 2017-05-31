6 شروط ملزمة على المفتشين قبل تفتيش المنازل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر أن النظام حدد 6 شروط مفروضة للقائمين على تفتيش منازل المتهمين أو المتورطين مع اختلاف السبل المختلفة للتفتيش من قضية لأخرى .

و تضمنت الشروط إلزام المفتشين بوضع علامات على أماكن الجريمة التي تفيد في كشفها بمنازل المتهمين وإخطار جهة التحقيق بذلك.

و في حال وجود أموال في منازل المتورطين أو المتهمين أو بحوزتهم، يلزم المفتشون بالتأكدمن قيمة المبالغ المالية وذكرها في محضر التفتيش.

و التحفظ عليها، وتسجيل اسم كل شخص على أغراضه في حال وجود أكثر من متهم أو متورط في مكان واحد.

وحفظ الأسلحة واستدعاء خبير المفتجرات في حال وجود متفجرات ضمن الذخائر، أوالشك في وجودها وتحديد أنواعها وحجمها في محضر التفتيش وتسجيلها وحفظها.

كما تشمل الاشتراطات، إلزام المفتشين بتمكين خبير المستندات من الاطلاع على المستندات المضبوطة.